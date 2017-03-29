Украинские силовики снова обстреливают поселок Фрунзе в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2017 (445)

ЛУГАНСК, 29 мар — РИА Новости. Украинские силовики снова открыли огонь по населенному пункту Фрунзе в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Сегодня, около семи вечера, киевские силовики открыли огонь по поселку Фрунзе. В результате попадания одного из снарядов в сарай было убито четыре коровы", — сказал Марочко.

По его словам, еще один снаряд прилетел во двор частного дома, но не разорвался.

Во вторник в Генпрокуратуре ЛНР сообщили, что украинские силовики ведут минометный обстрел поселка Фрунзе, тяжелое ранение получил местный житель.