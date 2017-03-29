Рейтинг одобрения Трампа упал до рекордно низкого уровня

ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Лишь немногим более трети американцев одобряют деятельность Дональда Трампа на посту президента, это наиболее низкий показатель с момента его прихода к власти, сообщается в ежедневном опросе фирмы Gallup.

По данным последнего доступного опроса, который проводился 28 марта, деятельность Трампа одобряют 35% опрошенных, не одобряют — 59%.

Опрос проводился среди 1,5 тысячи совершеннолетних американцев, статистическая погрешность составляет плюс-минус три процентных пункта.