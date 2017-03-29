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В мире

Советник правительства Аляски: мы ценим отношения с Россией

21:0029.03.2017
(обновлено: 11:31 30.03.2017)
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Трубопровод на Аляске. Архивное фото
© Flickr/ BLM Alaska

АРХАНГЕЛЬСК, 29 мар — РИА Новости. Аляска могла бы сегодня быть более развитым регионом, если бы находилась под управлением России; Москва, возможно, сосредоточилась бы на развитии полуострова с точки зрения обеспечения национальной безопасности, если бы не продала Аляску в конце XIX века, заявил РИА Новости советник по арктической политике правительства штата Аляска Крейг Флинер.

Посол США в России Джон Теффт. Архивное фото
© AP Photo/ Susan Walsh
Теффт: США ожидают визита Лаврова на Аляску в мае

"Можно посмотреть на этот вопрос с двух точек зрения: например, с точки зрения национальной безопасности. Если бы Россия видела в Аляске стратегической регион, а они бы (РФ — ред.) так ее и рассматривали, в основном, из-за географического положения и близости к Канаде и США, возможно, русские бы развивали Аляску с точки зрения обеспечения национальной безопасности. И это бы в свою очередь привело к развитию нефти, газа и минеральных ресурсов. Поэтому, вполне возможно, что в отношении обеспечения безопасности страны регион был бы более развит", — заявил Флинер.

При этом он отметил, что возможностей возвращения Аляски России нет. "Я не думаю, что США бы нас отпустили. И я не думаю, что жители Аляски согласились бы на это (возвращение штата в РФ — ред.)" — отметил он.

Здание МИД РФ. Архивное фото
© AP Photo/ Dmitry Lovetsky
В МИД рассказали о подготовке к Арктическому совету на Аляске

"Но мы ценим наследие России, которое есть на Аляске. У нас большая русская община, много людей говорят на русском, и мы очень горды этим. Мы хотим иметь хорошие и сильные отношения с Россией по многим причинам, исторически мы связаны и это очень важно для Аляски", — добавил он, пояснив, что одним из потенциальных направлений сотрудничества является развитие контактов в сфере мониторинга и слежения за судами, а также помощи судам в Беринговом море, которые терпят бедствие.

По решению императора Александра II в марте 1867 года Аляска была продана США за семь миллионов 200 тысяч долларов золотом. Официальная церемония передачи состоялась в Новоархангельске 6 октября того же года.

Южное побережье Аляски с примыкающими к нему островами Алеутской гряды было открыто 15 июля 1741 года (все даты в тексте приводятся по старому стилю) Второй Камчатской экспедицией под руководством капитан-командора русского флота Витуса Беринга. Открытие обеспечило приоритет России в освоении Аляски в течение 125 лет.

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В мире
Комментарии
99 пользователей оставили 171 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Пётр Попов
Ещё не вечер.
21:32
29.03.2017
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Asker Druzhban
млин, много экспертов в один голос говорят, что в то время, Россия всё равно бы не удержала аляску...
вонючие англосаксы али пиндосы готовы были отнять её, и Россия, и физически и финансово никак не смогла бы её отстоять... поэтому Александр II (не Екатерина II) и принял решение о продаже этой землицы.
эх... жаль, что Алясочка сегодня не наша..!
21:31
29.03.2017
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