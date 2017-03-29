СБ Украины пока не имеет данных о причастности убийцы Вороненкова к ФСБ

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины выясняет, был ли убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова "агентом ФСБ", доказательств пока нет, сообщил в среду руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

Экс-депутат Госдумы Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. Возбуждено дело по статье "умышленное убийство". Следствие установило, что убийца – гражданин Украины Павел Паршов, который год служил в Нацгвардии.

"В случае с Паршовым еще не доказано, и сейчас мы работаем над этим, был ли он действительно агентом ФСБ или не был. Такой информации пока нет. Сейчас мы работаем над этим – единственное, что я могу сказать. И когда мы выясним, был ли он агентом ФСБ или нет, мы обязательно это скажем", — заявил Ткачук в среду на брифинге, который транслировал украинский телеканал NewsOne.

Президент Украины Петр Порошенко уже в первые часы после убийства заявил о "российском следе".

В МИД РФ заявили, что шокированы этими обвинениями, которые не подкреплены никакими экспертными выводами, и усомнились в возможности проведения украинской стороной непредвзятого расследования. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, имеющиеся на настоящий момент данные "позволяют предположить, что речь идет о подготовленном заказном убийстве, которое имеет все признаки показательной акции".

Российские эксперты и политики также высказывают свои версии случившегося, основные из них — "криминальные разборки" или "провокация украинских спецслужб". Как заявил экс-глава ФСБ Николай Ковалев, Россия меньше всех была заинтересована в смерти Вороненкова.