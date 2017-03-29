Захарова прокомментировала заявление США по ситуации в Мосуле

МОСКВА, 29 мар – РИА новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пристыдила Пентагон, возложивший ответственность за решение гуманитарных проблем в Мосуле на власти Ирака.
"Где НПО, где защитники и поборники прав человека? Где умеренные трубадуры Алеппо? Даже вам стыдно за эти слова американского оборонного ведомства? Запомните, так будет с каждым государством, которое не в состоянии интеллектуально и физически за себя постоять, — отпентагонят и бросят", — написала она на своей странице в Facebook.
Командующий международной операцией против ИГ* в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд признал причастность сил коалиции к жертвам среди мирного населения в результате авиаударов. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в понедельник, что Москва запросила специальный брифинг Совета Безопасности ООН в связи с действиями коалиции в Мосуле.
*Террористическая организация, запрещенная в России.