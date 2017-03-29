Турецкая авиация нарушила воздушное пространство Греции 37 раз за три дня

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Самолеты ВВС Турции 37 раз вторгались в воздушное пространство Греции за последние три дня, пишет издание Times со ссылкой на чиновников в минообороны Греции.

В полетах принимали участие, в частности, истребители-бомбардировщики F-4 и многофункциональные легкие истребители F-16. По меньшей мере два самолета пролетели вчера на малой высоте над небольшими островами к северу от острова Агатонисион в юго-восточной части Эгейского моря. В понедельник разведывательный самолет CN-235 16 раз нарушил воздушное пространство Греции, прежде чем его перехватили греческие ВВС.

По оценке военного аналитика Атанасиоса Другоса (Athanasios Drougos), случаи вторжения турецких самолетов не только происходят все чаще, но и становятся все более провокационными.

"Они действуют намного более недружелюбно, проникают глубже в воздушное пространство Греции, пролетают над населенными регионами", — заявил эксперт.

Отношения Турции и Греции обострились после отказа греческого суда в конце января выдать восьмерых турецких военнослужащих, причастных, по мнению властей Турции, к попытке государственного переворота.