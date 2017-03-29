Процесс по долгу Украины перед Россией продолжится в апелляционном суде

ЛОНДОН, 29 мар — РИА Новости, Наталья Копылова. Принятое в среду решение Высокого суда Лондона обязывает Украину выплатить России долг в 3 миллиарда долларов, но еще предстоит разбирательство в апелляционной инстанции, сообщил РИА Новости юрист, представляющий РФ на процессе.

По его словам, из решения суда, принятого в среду, следует, что Украине необходимо погасить долг перед Россией. "Деньги были заняты, и нет оснований для того, чтобы оспаривать это. Это финальное решение суда, на которое ответчик, по процедуре, может подать апелляцию. Последующие заседания будут связаны с апелляцией с украинской стороны", — пояснил собеседник агентства, добавив, что представители Украины уже получили на это разрешение судьи.

Также, по его словам, после решения Апелляционного суда Лондона состоятся слушания по поводу того, кто из сторон будет оплачивать судебные издержки. Согласно английским судебным правилам, проигравшая сторона оплачивает свои расходы и расходы выигравшей стороны. "Эти слушания пройдут снова в Высоком суде Лондона, и судьей по делу будет выступать Уильям Блэр, который вынес сегодняшнее решение", — рассказал юрист.