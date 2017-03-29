Порошенко находится в постоянном контакте с Путиным, сообщил Лавров

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин находятся в постоянном контакте, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Он (Порошенко — ред.) находится в постоянном контакте с президентом Путиным, иногда они говорят по телефону, беседуют на полях встреч в "нормандском формате" в ходе встреч лидеров, последний разговор состоялся в Берлине в октябре прошлого года", — рассказал Лавров в интервью журналу National Interest.

"У меня складывается впечатление, что он пытается быть конструктивным, найти пути возврата к реализации Минских соглашений. Но на следующий день он возвращается в Киев или едет за границу и делает абсолютно враждебные и совершенно несправедливые публичные заявления", — посетовал глава МИД РФ.