Следствие назвало одну из версий обстрела консульства Польши в Луцке

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Следствие рассматривает хулиганство и месть как дополнительные версии причин обстрела консульства Польши в Луцке, сообщил в среду руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук.

Неизвестные в ночь на среду обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке Волынской области. Президент Украины Петр Порошенко обсудил нападение на консульство с президентом Польши Анджеем Дудой и предложил привлечь к расследованию польских специалистов.

"Относительно дополнительных версий — это и хулиганство, нами это тоже не отбрасывается… Рассматривается также вариант, что кому-то было отказано в выдаче визы в ЕС этим консульским учреждением и ему таким образом решили отомстить", — сказал Ткачук на брифинге, который транслировал телеканал NewsOne.

При этом он добавил, что на сегодняшний день основная версия преступления, которая рассматривается украинскими правоохранителями, — это теракт.