Контактная группа согласовала прекращение огня в Донбассе с 1 апреля

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (191)

МИНСК, 29 мар — РИА Новости. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала прекращение огня в связи с Пасхальными праздниками с 1 апреля, заявил журналистам полномочный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов.

"В несомненном позитиве — согласованное сегодня заявление контактной группы. В нем отмечена безальтернативность минских соглашений и заявлена решимость соблюдать полное прекращение огня с полуночи 1 апреля 2017 года в связи с Пасхальными праздниками", — сказал Грызлов.

"Хотелось бы, чтобы это прекращение огня носило бессрочный характер", — добавил он.