Европарламент оставляет возможность отмены процесса Brexit

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Европарламент оставляет возможность аннулирования процесса Brexit в случае если Великобритания изменит свое решение о выходе из ЕС, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект документа, оказавшийся в распоряжении журналистов.

Как отмечает агентство, ссылка о возможности отзыва статьи 50 рассматривается как поддержка британцев, не желавших выхода из ЕС. При этом данный пункт в документе, описывающем позицию ЕП по Brexit, противоречит позиции главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье, который заявлял о необратимости процесса.

Резолюция должна быть утверждена на сессии ЕП не следующей неделе.

Глава Европарламента Антонио Таяни подтвердил, что процесс Brexit является обратимым, но предупредил, что это потребует согласия всех членов ЕС.

"Если Британия решит изменить свою позицию, она не сможет сделать это в одностороннем порядке. Принять решение должны все страны ЕС", — сообщил Таяни.

В среду постпред Великобритании при ЕС сэр Тим Барроу передал главе Евросовета Дональду Туску подписанное британским премьер-министром Терезой Мэй письмо, в котором содержится официальное уведомление о выходе королевства из ЕС. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — ровно два года спустя после запуска Brexit.