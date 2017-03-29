Киев отказывается обсуждать отмену транспортной блокады, заявляют в ДНР

ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. Представители Киева отказываются обсуждать на переговорах в Минске отмену транспортной блокады Донбасса, заявила в среду Виктория Талакина, пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине Дениса Пушилина.
По ее словам, полпред ДНР подчеркнул, что введение внешних администраций было вынужденной и временной мерой. "Раньше, чем Украина выполнит минские договоренности и не будет всецелого политического урегулирования, внешние администрации предприятия не покинут", — добавила Талакина.
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