Киев отказывается обсуждать отмену транспортной блокады, заявляют в ДНР

ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. Представители Киева отказываются обсуждать на переговорах в Минске отмену транспортной блокады Донбасса, заявила в среду Виктория Талакина, пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине Дениса Пушилина.

Ранее власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду региона ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

По ее словам, полпред ДНР подчеркнул, что введение внешних администраций было вынужденной и временной мерой. "Раньше, чем Украина выполнит минские договоренности и не будет всецелого политического урегулирования, внешние администрации предприятия не покинут", — добавила Талакина.