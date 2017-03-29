Американский генерал рассказал о потерях ВС Ирака в боях за западный Мосул

ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Иракские силы потеряли за пять недель боев с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Западном Мосуле около 300 человек убитыми, сообщил во вторник на слушаниях в конгрессе начальник Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел.

"Примерно за 37 дней иракские силы потеряли 284 человека убитыми и около 1600 ранеными в западной части Мосула", — сказал Вотел.

По его словам, ранее в ходе освобождения восточной части города потери составили 490 человек убитыми и более 3 тысяч ранеными.

Американский генерал признал, что в Западном Мосуле после форсирования реки Тигр идет "очень, очень сложная битва" в условиях так называемого старого города. По его словам, в старом городе условия намного больше помогают обороняющейся стороне, чем атакующей.