Лавров: Киев хочет похоронить минские соглашения, возложив вину на Россию

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Правительство Украины и президент Петр Порошенко хотят похоронить минские соглашения, при этом возложив вину на Россию и население Донбасса, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается минских соглашений, то я считаю, что правительство Украины и президент Порошенко лично хотят их похоронить. Они хотят сделать это таким образом, чтобы иметь возможность возложить вину на Россию и население востока Украины", — заявил Лавров в интервью журналу " National Interest ".

По его мнению, это произошло вследствие того, что Порошенко столкнулся с "серьезным сопротивлением со стороны радикалов, а радикалы, считающие правительство слабым, заняли выжидательную позицию, рассчитывая на проведение досрочных выборов или новый "майдан".

По мнению Лаврова, "самая большая ошибка" Порошенко заключается в том, что после того, как он подписал эти соглашения в феврале 2015 года в Минске и вернулся домой с положительными результатами, получив поддержку Германии, Франции, а затем Совета Безопасности в Нью-Йорке, он не воспользовался моментом и не убедил свой парламент и оппозицию в том, что это выгодное соглашение, поддержанное Евросоюзом, в который Киев хотел вступить.

"Вместо этого по возвращении в Киев он начал извиняться перед оппозицией, говоря, что они не должны принимать это всерьез, что он не давал никаких обязательств, которые носили бы юридический характер – юридически обязательный характер – что они все не так поняли, и так далее. Он сам загнал себя в угол, как совершенно безответственный политик, который что-то подписал, а неделю спустя по возвращении домой заявил, что он этого не подписывал. Оппозиция почувствовала, что в этом заключается его слабость", — считает Лавров.

По его оценке, "правительство Украины хочет добиться того, чтобы другие стороны первыми заявили, что с них хватит и что они отказываются от минских соглашений". "Отсюда и экономическая блокада, отсюда и запрет банкам обслуживать население на востоке Украины", — считает глава российского МИД.