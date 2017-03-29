Лавров: Порошенко не привел фактов причастности РФ к убийству Вороненкова

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко не привел фактов причастности России к убийству в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу National Interest.

"И теперь — вчерашнее жуткое убийство гражданина России и Украины, бывшего депутата Госдумы Российской Федерации, который не вошел в парламент нынешнего созыва, и сделанное через два часа после убийства президентом Петром Порошенко заявление о том, что это был теракт со стороны России, так же, как и взрыв на складе боеприпасов под Харьковом. С таким заявлением несколько часов спустя президент демократической страны, которую наши американские и европейские друзья называют оплотом демократии. Мне казалось, что демократия подразумевает возможность устанавливать факты, если имеются подозрения", — сказал Лавров.

Экс-депутат Госдумы Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Возбуждено дело по статье "умышленное убийство". Власти Украины сразу заявили о "российском следе", а Порошенко навал убийство Вороненкова "актом государственного терроризма со стороны РФ".