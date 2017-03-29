СБУ назвала акцию в поддержку поляков под Львовом "провокацией России"

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины расценивает пропольскую акцию, в ходе которой в среду на некоторое время был заблокирован участок трассы "Львов-Варшава" в селе Гряда Львовской области, как "провокацию России", заявил в среду руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

Ранее украинские СМИ сообщили, что неизвестные заблокировали в среду участок трассы "Львов-Варшава". В группе "Польский Львов" в Facebook были размещены видеоролики, на которых видно, что группа людей с польскими флагами и транспарантами на украинском и польском языках с призывами "прекратить репрессии против поляков на Украине" перекрыли участок автомобильной дороги. По данным СМИ, 80 участников акции были доставлены в местное отделение полиции для установления личностей.

"По нашим данным, эта провокация является частью спланированной информационной операции, которая была организована для того, чтобы разжечь межнациональную и межэтническую вражду между дружественным украинским и польским народом… Очевидно, что это неудачная попытка, провокация, которая является частью общей задумки в рамках российской специальной информационной операции", — заявил Ткачук на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

По его словам, ведомство связывает эту акцию с ночным обстрелом консульства Польши в Луцке.

По факту этих событий заведено уголовное дело по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины", "разжигание межнациональной вражды", "препятствование деятельности правоохранительных органов" и "хулиганство".

Неизвестные в ночь на среду обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал случившееся провокацией и заявил, что виновные будут наказаны. Нацполиция и СБУ подтвердили факт нападения, при этом спецслужба рассматривает в качестве одной из версий террористический акт. Возбуждено уголовное дело по статье "теракт".