В соцсетях высмеяли презентацию Киева к Евровидению-2017

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Жители Украины в соцсетях назвали "стыдом" презентационный ролик Киева, приуроченный к конкурсу песни Евровидение-2017, сообщает Strana.ua.

Видео появилось во вторник вечером на странице МИД Украины в Facebook. Главным действующим лицом в ролике стал мэр Киева Виталий Кличко, рассказавший о достоинствах украинской столицы. "Киев — европейский город, где богатая история переплетается со стремительной современностью", — заявил он.

Пользователей сети, однако, презентация разочаровала. В комментариях к записи раскритиковали и монтаж видео, и звучащую за кадром музыку.

Многие отметили, что в кадре чаще фигурирует не сама украинская столица, а ее мэр. Неясно, реклама ли это Киева или Виталия Кличко, писали пользователи.

Удивление киевлян вызвали и утверждения о преимуществах столицы, таких как "комфортный и безопасный общественный транспорт".

Между тем начала набирать популярность альтернативная презентация, которую опубликовал пользователь Facebook Олег Ривтин. По его словам, ему хотелось обратить внимание и на "плохие стороны" столицы, среди которых проблемы с коммунальным транспортом, незаконным строительством, мусором. "Киев ждет гостей Евровидения", — сыронизировал автор ролика.

Евровидение-2017 пройдет в столице Украины в мае, финал конкурса запланирован на 13-е число.