Иракские силовики ликвидировали в Мосуле "министра здравоохранения" ИГ*

БАГДАД, 29 мар — РИА Новости. Иракские силовики уничтожили министра здравоохранения террористической группировки ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ) во время боев в Мосуле, об этом в среду заявил командующий федеральной полицией Ирака Раед Шакер.

По словам Шакера, цитируемого в заявлении силового ведомства, чиновника террористов звали Сайдулла Абу Шуайб. Ликвидирован он был в своем автомобиле вместе с сопровождавшими его лицами возле республиканской больницы в "старом квартале" Мосула.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ее ходе была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части. 24 февраля правительственные силы Ирака отбили военную базу и деревню к юго-западу от Мосула и вошли в жилые кварталы на западе города.

* Террористическая организация, запрещенная в России