Минфин считает решение Высокого суда Лондона обязывающим Киев уплатить долг

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости/Прайм. Минфин России расценил решение Высокого суда Лондона как окончательное и обязывающее Украину выплатить Москве долг по евробондам на три миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства.

В среду Высокий суд Лондона принял решение рассматривать дело о долге Украины перед Россией в ускоренном порядке. Как отметили в Минфине, суд признал, что у Киева нет каких-либо подлежащих рассмотрению аргументов, которые доказывали бы отсутствие долга по еврооблигациям или необоснованность требования о его уплате, а значит, нет необходимости в полномасштабном судебном разбирательстве с прениями сторон.

"Таким образом, суд вынес окончательное решение, обязывающее Украину выплатить России долг по еврооблигациям в полном объеме. Каких-либо дополнительных слушаний по данному вопросу в Высоком суде Лондона не предполагается", — подытоживает российское министерство.

Вместе с тем Минфин отмечает, что Киев уже заявил о намерении оспорить вынесенное решение в Апелляционном суде Лондона.

Суверенные еврооблигации Украины на три миллиарда долларов были размещены в пользу России на нерыночных условиях в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим бумагам. Позже украинская сторона предложила Москве реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому исход дела определяет суд.