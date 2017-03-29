Президент Ливана упал перед церемонией фотографирования на саммите ЛАГ

БАГДАД, 29 мар — РИА Новости. Президент Ливана Мишель Аун, которому в этом году исполнилось 82 года, упал перед совместным фотографированием лидеров на саммите Лиги арабских государств, сообщает саудовский телеканал "Аль-Арабия". © Фото: SANA Сирийская армия отбила атаки террористов у ливанской границы

На кадрах прямой трансляции с саммита можно увидеть, как лидеры готовятся к памятному фото. Вдруг президент Ливана падает лицом вниз. После этого режиссер трансляции резко сменил план, однако уже через минуту трансляция продолжилась. На ней Аун уже стоял в ряду улыбающихся коллег.

Через пару часов политик выступил с речью от имени Ливана перед саммитом ЛАГ. Свидетели курьезного случая рассказали "Аль-Арабии", что Аун споткнулся о ковер.

Двадцать восьмой арабский саммит проходит в Иордании на Мертвом море при участии 18 глав государств-членов организации. Он стал одним из самых представительных за последние годы. Изначально встреча должна была пройти в Йемене, однако власти этой страны отказались от проведения мероприятия из-за сложной внутренней ситуации.

Лига арабских государств объединяет 21 страну и Организацию освобождения Палестины, штаб-квартира которой находится в Каире.