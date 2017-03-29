В Нидерландах врачи не справляются с запросами на эвтаназию

БЕРЛИН, 29 мар — РИА Новости. Врачи в Нидерландах уже не справляются с большим количеством запросов на эвтаназию, при этом среди желающих уйти из жизни теперь не только неизлечимо больные, но и просто "чувствующие тоску и утратившие смысл жизни" граждане, заявил представитель Европейского христианского политического движения (ЕХПД) бельгиец Лео Ван Дусбург.

Дусбург принял участие в проходящей 27-30 марта в Германии XXIII международной конференции Фонда единства православных народов (ФЕПН) "Ценности и интересы в изменяющемся мире: христианский подход".

По оценке Дусбурга, к настоящему времени во многих странах Евросоюза "подверглись забвению такие социальные структуры, как семья и церковь", в то же время, отметил он, "на Западе возрос уровень тоски, тревоги, утраты смысла жизни", стало больше суицидов.

"В Нидерландах возросло количество стремлений к эвтаназии на основе психологического непонимания, неприятия страданий… Количество запросов на эвтаназию в стране превышает физические возможности врачей к осуществлению этого деяния", — сказал Дусбург, напомнив, что в Нидерландах эвтаназия поддерживается на государственном уровне. Эксперт не привел конкретных цифр.

В октябре прошлого года западные СМИ сообщили, что правительство Нидерландов готовит законопроект, разрешающий совершать эвтаназию в отношении тех, кто желает уйти из жизни не по медицинским показаниям — просто устал от нее и хочет умереть. Предположительно, документ будет разработан к концу 2017 года после консультаций с экспертным сообществом.

Голландия стала первой страной, легализовавшей в 2002 году эвтаназию для неизлечимо больных пациентов, испытывающих тяжкие физические страдания. Ранее сообщалось, что в 2015 году в Нидерландах было зафиксировано более 5,5 тысячи случаев эвтаназии, которая сегодня практикуется также в ряде других европейских стран.

"Сейчас вопрос ставится следующим образом: даже не те, кто страдает от неизлечимых болезней, а просто пожилые люди, которые чувствуют тоску и утрату смысла жизни, должны иметь право на эвтаназию. В случае, если человек, будучи даже здоровым, просто не ощущает себя достаточно психологически комфортно, как пожилой человек… И эта идея продвигается", — рассказал Дусбург.

Бельгийский общественный деятель привел пример: во время недавней избирательной кампании в Нидерландах,в ходе общественной дискуссии на телевидении 56-летний мужчина прямо обратился с вопросом к обществу: "Мне не 75, когда разрешена эвтаназия, я, в общем-то, здоровый человек, но я жить не хочу и не вижу смысла — каким образом можно помочь мне умереть?"

По словам Лео Ван Дусбурга, философская основа, которая подводится под разрешение эвтаназии, заключается в том, что "каждый вправе распоряжаться собственной жизнью и заканчивать ее так, как он считает нужным". Однако данный поход неправильный, считает представитель ЕХПД. Вместо того, чтобы помогать разочаровавшимся людям уходить из жизни, нужно способствовать им вновь обрести смысл существования, "найти им место среди живущих".

"Автономия индивидуума становится идеологемой, целью и своего рода религией. Это показывает нам банкротство общества. Люди на Западе никогда не были столь материально "озабоченными" и столь недовольными жизнью, злыми… Мы, христиане, имеем другое понимание свободы, чем люди секулярного мира: они понимают свободу как свободу "от". От всего, что может положить какие-то границы автономии индивидуума. Мы считаем, что свобода — это свобода "для". Для любви к ближнему, для служения Господу", — заявил эксперт.

При этом Дусбург обратил внимание на усиливающееся в Западной Европе давление на врачей, которые не согласны проводить аборты и эвтаназии. "Сегодня в Европе обсуждается вопрос о том, чтобы запретить докторам противиться абортам по религиозным убеждениям и по той причине, что они принесли клятву Гиппократа — защищать человеческую жизнь и никогда ее не отнимать", — констатировал он.