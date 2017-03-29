США
29.0329 марта19:53МСК
USD57.02+0.09
EUR61.53-0.28
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Нидерландах врачи не справляются с запросами на эвтаназию

17:2429.03.2017
(обновлено: 18:11 29.03.2017)
34278
Палата интенсивной терапии. Архивное фото
© Fotolia/ sudok1

БЕРЛИН, 29 мар — РИА Новости. Врачи в Нидерландах уже не справляются с большим количеством запросов на эвтаназию, при этом среди желающих уйти из жизни теперь не только неизлечимо больные, но и просто "чувствующие тоску и утратившие смысл жизни" граждане, заявил представитель Европейского христианского политического движения (ЕХПД) бельгиец Лео Ван Дусбург.

Площадь Венеции (Piazza Venezia) в Риме. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Итальянский политик попал под следствие после эвтаназии диджея в Швейцарии
Дусбург принял участие в проходящей 27-30 марта в Германии XXIII международной конференции Фонда единства православных народов (ФЕПН) "Ценности и интересы в изменяющемся мире: христианский подход".

По оценке Дусбурга, к настоящему времени во многих странах Евросоюза "подверглись забвению такие социальные структуры, как семья и церковь", в то же время, отметил он, "на Западе возрос уровень тоски, тревоги, утраты смысла жизни", стало больше суицидов.

"В Нидерландах возросло количество стремлений к эвтаназии на основе психологического непонимания, неприятия страданий… Количество запросов на эвтаназию в стране превышает физические возможности врачей к осуществлению этого деяния", — сказал Дусбург, напомнив, что в Нидерландах эвтаназия поддерживается на государственном уровне. Эксперт не привел конкретных цифр.

В октябре прошлого года западные СМИ сообщили, что правительство Нидерландов готовит законопроект, разрешающий совершать эвтаназию в отношении тех, кто желает уйти из жизни не по медицинским показаниям — просто устал от нее и хочет умереть. Предположительно, документ будет разработан к концу 2017 года после консультаций с экспертным сообществом.

Голландия стала первой страной, легализовавшей в 2002 году эвтаназию для неизлечимо больных пациентов, испытывающих тяжкие физические страдания. Ранее сообщалось, что в 2015 году в Нидерландах было зафиксировано более 5,5 тысячи случаев эвтаназии, которая сегодня практикуется также в ряде других европейских стран.

"Сейчас вопрос ставится следующим образом: даже не те, кто страдает от неизлечимых болезней, а просто пожилые люди, которые чувствуют тоску и утрату смысла жизни, должны иметь право на эвтаназию. В случае, если человек, будучи даже здоровым, просто не ощущает себя достаточно психологически комфортно, как пожилой человек… И эта идея продвигается", — рассказал Дусбург.

Бельгийский общественный деятель привел пример: во время недавней избирательной кампании в Нидерландах,в ходе общественной дискуссии на телевидении 56-летний мужчина прямо обратился с вопросом к обществу: "Мне не 75, когда разрешена эвтаназия, я, в общем-то, здоровый человек, но я жить не хочу и не вижу смысла — каким образом можно помочь мне умереть?"

Вид Мехико
© РИА Новости. Дмитрий Знаменский
В Мехико разрешили эвтаназию и частично легализовали марихуану
По словам Лео Ван Дусбурга, философская основа, которая подводится под разрешение эвтаназии, заключается в том, что "каждый вправе распоряжаться собственной жизнью и заканчивать ее так, как он считает нужным". Однако данный поход неправильный, считает представитель ЕХПД. Вместо того, чтобы помогать разочаровавшимся людям уходить из жизни, нужно способствовать им вновь обрести смысл существования, "найти им место среди живущих".

"Автономия индивидуума становится идеологемой, целью и своего рода религией. Это показывает нам банкротство общества. Люди на Западе никогда не были столь материально "озабоченными" и столь недовольными жизнью, злыми… Мы, христиане, имеем другое понимание свободы, чем люди секулярного мира: они понимают свободу как свободу "от". От всего, что может положить какие-то границы автономии индивидуума. Мы считаем, что свобода — это свобода "для". Для любви к ближнему, для служения Господу", — заявил эксперт.

При этом Дусбург обратил внимание на усиливающееся в Западной Европе давление на врачей, которые не согласны проводить аборты и эвтаназии. "Сегодня в Европе обсуждается вопрос о том, чтобы запретить докторам противиться абортам по религиозным убеждениям и по той причине, что они принесли клятву Гиппократа — защищать человеческую жизнь и никогда ее не отнимать", — констатировал он.

Комментировать
+
В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Квантум Счастья
Уроды. Втюхивают старикам чтобы те ушли из жизни, чтобы просто избавится от пенсионеров. Нидерланды омерзительны
18:32
29.03.2017
ОтветитьНе отвечать
Гвоздодёр Шляпкин
"Количество запросов на эвтаназию в стране превышает физические возможности врачей к осуществлению этого деяния..." - , а как же ангелы на небесах справляются с таким потоком "новичков"? работают круглосуточно, без выходных и праздников?
18:15
29.03.2017
ОтветитьНе отвечать
Cicicipi
Надеюсь это не мигранты дуркуют? Им надо ещё завоёвывать ес.
17:27
29.03.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена