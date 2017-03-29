ОП попросит ООН дать оценку высказываниям посла Испании о России

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина попросит ООН дать публичную оценку высказывания посла Испании в Киеве Херардо Бугайо Оттоне о России и минских соглашениях.

Как ранее сообщил МИД РФ, на прошлой неделе в ходе заседания пресс-клуба "Дипломаты без галстуков", организованного агентством "Укринформ", посол Испании допустил "ряд неприемлемых высказываний в адрес президента России Владимира Путина, нашей страны в целом, российско-украинских отношений, а также перспектив реализации минских соглашений и урегулирования на востоке Украины". Внешнеполитическое ведомство назвало эти слова недопустимыми.

"Мы также считаем, что подобные высказывания в принципе недопустимы для дипломатического работника, потому что он говорит не только от своего имени, но и от имени страны, которую представляет. На наш взгляд, это провокация, которой должна быть дана соответствующая оценка крупнейших международных институтов. Поэтому со своей стороны мы намерены обратиться в ООН с просьбой дать свою публичную оценку словам посла Испании", — заявила Сутормина РИА Новости.