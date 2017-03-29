Израильские полицейские застрелили напавшую на них с ножом арабскую женщину

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мар – РИА Новости. Израильские полицейские застрелили арабскую женщину, которая напала на них с ножом в Иерусалиме, сообщил представитель правоохранительных органов.

Нападение произошло у Дамасских ворот Старого города — обнесенного стеной исторического центра Иерусалима.

"Вооруженная ножом террористка попыталась напасть на сотрудников полиции у Дамасских ворот. Никто из офицеров не пострадал. Ответным огнем нападавшая была убита", — сказал пресс-секретарь полиции Мики Розенфельд.

Нападение произошло на фоне относительной стабилизации обстановки в зоне палестино-израильского конфликта после многомесячной череды практически ежедневных арабских атак. Жертвами волны "террора одиночек" стали порядка 40 человек, сотни получили ранения.