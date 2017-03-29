В посольстве США рассказали, зачем звонили организатору мятежа в Турции

АНКАРА, 29 мар — РИА Новости, Алена Палажченко. Посольство США в Анкаре объяснило звонок одному из предполагаемых организаторов попытки переворота в Турции Адилю Оксюзу. Американское генконсульство в Стамбуле звонило ему по визовому вопросу, заявили в дипмиссии.

Ранее турецкие СМИ со ссылкой на источник в прокуратуре Анкары сообщили, что звонок с номера телефона, зарегистрированного на американскую дипмиссию, поступил Оксюзу 21 июля, через несколько дней после мятежа. Прокуратура упоминает об этом в обвинительном заключении, которое ведомство в ближайшее время передаст в суд.

Посольство США подтвердило, что такой звонок действительно был. "В тот день управление безопасности Турции обратилось в нашу миссию с просьбой предотвратить его выезд из Турции. Мы аннулировали его визу и, в соответствии с законом США, попытались связаться с ним и сообщить ему об этом", — говорится в заявлении, размещенном на сайте диппредставительства.

Как отметили в посольстве, этот инцидент доказывает тесное сотрудничество между правоохранительными органами двух стран.

В ноябре прошлого года агентство Anadolu сообщило со ссылкой на прокуратуру Анкары, что Оксюз вместе с другим координатором попытки переворота Кемалем Батмазом четыре раза посещал США в 2016 году, последний раз с 11 по 13 июля. Сразу же после мятежа, произошедшего в ночь на 16 июля, Оксюза задержали, однако затем освободили. Сейчас он находится в розыске.

Власти Турции обвиняют в попытке переворота оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который живет в США, и требуют от Вашингтона его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.