В посольстве США рассказали, зачем звонили организатору мятежа в Турции

АНКАРА, 29 мар — РИА Новости, Алена Палажченко. Посольство США в Анкаре объяснило звонок одному из предполагаемых организаторов попытки переворота в Турции Адилю Оксюзу. Американское генконсульство в Стамбуле звонило ему по визовому вопросу, заявили в дипмиссии.
Ранее турецкие СМИ со ссылкой на источник в прокуратуре Анкары сообщили, что звонок с номера телефона, зарегистрированного на американскую дипмиссию, поступил Оксюзу 21 июля, через несколько дней после мятежа. Прокуратура упоминает об этом в обвинительном заключении, которое ведомство в ближайшее время передаст в суд.
Посольство США подтвердило, что такой звонок действительно был. "В тот день управление безопасности Турции обратилось в нашу миссию с просьбой предотвратить его выезд из Турции. Мы аннулировали его визу и, в соответствии с законом США, попытались связаться с ним и сообщить ему об этом", — говорится в заявлении, размещенном на сайте диппредставительства.
Как отметили в посольстве, этот инцидент доказывает тесное сотрудничество между правоохранительными органами двух стран.
Власти Турции обвиняют в попытке переворота оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который живет в США, и требуют от Вашингтона его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.