Киеву придется выплатить Москве долг, считает экс-министр юстиции Украины

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Решение Высокого суда Лондона об ускоренном рассмотрении дела по долгу Украины перед Россией стало плохим сигналом для Киева, считает бывший министр юстиции Александр Лавринович.

"Это сигнал, что позиция Украины слабая… Очевидно, да (придется заплатить – ред.)", — заявил Лавринович в эфире телеканала " 112 Украина ".

Он подчеркнул, что "независимо от фамилий в государственной власти" она должна отвечать по своим международным обязательствам.

По словам Лавриновича, решение лондонского суда сыграет против Украины, поскольку ускоренное рассмотрение не предусматривает дебатов.

"Она предусматривает исследование доказательств, предъявленных суду… Это создает серьезную проблему Украине", — добавил экс-министр.

Ранее суд удовлетворил ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий в порядке ускоренного судопроизводства, то есть без проведения полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон. Как заявили в российском Минфине, у Украины отсутствуют реальные шансы оспорить требование о выплате долга по облигациям.

В конце 2013 года Украина разместила в пользу России суверенные еврооблигации на три миллиарда долларов. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по облигациям.

Позже Киев предложил Москве реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому исход дела определяет суд.