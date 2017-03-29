В ливийском Тобруке семья погибла при падении истребителя на их дом

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Три члена одной семьи стали жертвами крушения истребителя в городе Тобрук на востоке Ливии, передает информационный портал Afrigate со ссылкой на своего корреспондента.

В Тобруке базируется парламент Ливии, не признавший правительство нацсогласия в Триполи. Союзником парламента является национальная армия, ВВС которой принадлежал разбившийся военный самолет.

Портал сообщил, что крушение произошло в среду утром в жилом районе на юге Тобрука. Самолет упал на частный дом, в результате чего начался пожар. Его жертвами стали глава семьи, его жена и один из сыновей. Пилот самолета также не смог спастись.

Breaking News1: A Dignity Operation fighter aircraft crashes into a house in Tarsha district in Tobruk. pic.twitter.com/AURdFP07HJ — The Libya Observer (@Lyobserver) 29 марта 2017 г.

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Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-атташе ливийской армии Ахмеда аль-Мисмари, крушение произошло из-за технической неполадки. Он подтвердил гибель пилота, который возвращался на базу после авианалета на позиции исламистов неподалеку от Тобрука. По данным агентства, разбился истребитель МиГ-21.

Ранее в марте МиГ-21 ливийских ВВС потерпел крушение в другом восточном городе Ливии Бенгази в результате обстрела боевиками. Катастрофа обошлась без жертв, пилот истребителя тогда остался жив.