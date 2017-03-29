СМИ сообщили об обысках в Нацбанке Украины

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в помещении Нацбанка страны, передает украинское информагентство УНИАН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

"Там происходят следственные действия НАБУ при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры", — сообщили в антикоррупционной прокуратуре, не уточнив, в рамках какого уголовного производства это происходит.

В пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины РИА Новости заявили, что выясняют данную информацию. "Выясняем информацию", — сказал собеседник агентства.