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В мире

Косачев прокомментировал решение суда Лондона по долгу Украины перед РФ

Сюжет:
Иск России по госдолгу Украины (66)
15:4329.03.2017
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Высокий суд Лондона, приняв решение о рассмотрении в ускоренном порядке иска России к Украине по долгу Киева, показал, что украинской стороне не позволяют превратить экономический спор в политический фарс, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Высокий суд правосудия Англии. Архивное фото
© AFP 2017/ Daniel Leal-Olivas
В СФ надеются, что в Лондоне примут решение по долгу Киева в пользу Москвы
"Решение Высокого суда Лондона, одобрившего ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине по займу в 3 миллиарда долларов – долгожданный сигнал к тому, что украинской стороне не позволяют превратить предметный экономический спор в политический фарс", — отметил сенатор. Ведь начиная с 2014 года, Украина на всех возможных международных площадках стремится именно к этому: "чтобы вместо судов были судилища, а вместо резолюций – приговоры", сказал парламентарий.

"Но в Лондоне, уважающем себя финансовом центре мирового уровня, это не прошло. Дружба дружбой, а табачок (престиж независимого арбитра) врозь", — подчеркнул Косачев.

Публичные слушания по иску Украины против Российской Федерации в Международном суде ООН в Гааге, Нидерладны. 6 марта 2017
© AFP 2017/ ANP/ Bas Czerwinski
Эксперт об иске Украины против России: обвинения – "полусумасшедшие"
Он напомнил, что среди аргументов Украины был, в частности такой: требование российской стороны не подлежит исполнению, поскольку якобы имело место "давление со стороны РФ с целью не допустить заключения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС".

Если "сказка про взятку Януковичу" и версия про сделку под давлением не станут рассматриваться всерьез, то позиция Киева, конечно же, резко ослабнет, считает политик. Тем более, если учитывать тот факт, что и МВФ в свое время признал ее долг по этим облигациям суверенным.

Здание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
© AP Photo/ Peter Dejong
Виновата…во всем. Украина начала судебный процесс в ООН против России
"Однако решения на этой стадии еще не окончательны. Украина получила разрешение на апелляцию и, предполагаю, воспользуется ею. А рассмотрение апелляции может занять от шести до девяти месяцев. Тем более что по просьбе украинских юристов суд "заморозил" нынешнее решение до следующего заседания суда, которое состоится в конце апреля", — пояснил Косачев.

Поэтому важно следить за этим делом, которое, по мнению сенатора, может иметь существенный резонанс и для остальных процессов по украинским темам. "Особенно — если удастся их в таком же режиме последовательно "очищать" от политики, которую Киев усиленно пытается привнести в каждый из "кейсов", — заключил глава комитета СФ.

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Алан
Воротилы Сити изображают справедливость, потому что осознают - решение в пользу Украины побудит Россию ещё активнее искать схемы ВЭД в обход Лондона, Нью-Йорка и аналогичных площадок, а заодно и остальные поймут, что в от Британии надо держаться подальше.
16:10
29.03.2017
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