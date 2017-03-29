Косачев прокомментировал решение суда Лондона по долгу Украины перед РФ

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Высокий суд Лондона, приняв решение о рассмотрении в ускоренном порядке иска России к Украине по долгу Киева, показал, что украинской стороне не позволяют превратить экономический спор в политический фарс, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Решение Высокого суда Лондона, одобрившего ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине по займу в 3 миллиарда долларов – долгожданный сигнал к тому, что украинской стороне не позволяют превратить предметный экономический спор в политический фарс", — отметил сенатор. Ведь начиная с 2014 года, Украина на всех возможных международных площадках стремится именно к этому: "чтобы вместо судов были судилища, а вместо резолюций – приговоры", сказал парламентарий.

"Но в Лондоне, уважающем себя финансовом центре мирового уровня, это не прошло. Дружба дружбой, а табачок (престиж независимого арбитра) врозь", — подчеркнул Косачев.

Он напомнил, что среди аргументов Украины был, в частности такой: требование российской стороны не подлежит исполнению, поскольку якобы имело место "давление со стороны РФ с целью не допустить заключения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС".

Если "сказка про взятку Януковичу" и версия про сделку под давлением не станут рассматриваться всерьез, то позиция Киева, конечно же, резко ослабнет, считает политик. Тем более, если учитывать тот факт, что и МВФ в свое время признал ее долг по этим облигациям суверенным.

"Однако решения на этой стадии еще не окончательны. Украина получила разрешение на апелляцию и, предполагаю, воспользуется ею. А рассмотрение апелляции может занять от шести до девяти месяцев. Тем более что по просьбе украинских юристов суд "заморозил" нынешнее решение до следующего заседания суда, которое состоится в конце апреля", — пояснил Косачев.

Поэтому важно следить за этим делом, которое, по мнению сенатора, может иметь существенный резонанс и для остальных процессов по украинским темам. "Особенно — если удастся их в таком же режиме последовательно "очищать" от политики, которую Киев усиленно пытается привнести в каждый из "кейсов", — заключил глава комитета СФ.