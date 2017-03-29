Косачев прокомментировал решение суда Лондона по долгу Украины перед РФ

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Высокий суд Лондона, приняв решение о рассмотрении в ускоренном порядке иска России к Украине по долгу Киева, показал, что украинской стороне не позволяют превратить экономический спор в политический фарс, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Но в Лондоне, уважающем себя финансовом центре мирового уровня, это не прошло. Дружба дружбой, а табачок (престиж независимого арбитра) врозь", — подчеркнул Косачев.
Если "сказка про взятку Януковичу" и версия про сделку под давлением не станут рассматриваться всерьез, то позиция Киева, конечно же, резко ослабнет, считает политик. Тем более, если учитывать тот факт, что и МВФ в свое время признал ее долг по этим облигациям суверенным.
Поэтому важно следить за этим делом, которое, по мнению сенатора, может иметь существенный резонанс и для остальных процессов по украинским темам. "Особенно — если удастся их в таком же режиме последовательно "очищать" от политики, которую Киев усиленно пытается привнести в каждый из "кейсов", — заключил глава комитета СФ.