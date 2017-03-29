Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс получат новые полномочия ввиду Brexit

ЛОНДОН, 29 мар — РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заверила, что власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии в результате Brexit получат дополнительные полномочия, а их мнение будет учитываться в процессе переговоров с ЕС.

В среду Мэй официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением.

Согласно правилам, оговоренным в статье 50-й Лиссабонского договора, государство, пожелавшее покинуть ЕС, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления. Таким образом, Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года.

"Что касается полномочий, которые мы забираем у Европы, то мы будем консультироваться по поводу того, какие полномочия останутся у Вестминстера, а какие будут переданы властям автономных регионов", — сказала Мэй, выступая в парламенте со специальным заявлением по Brexit.

"Никакие решения, которые сейчас принимаются властями автономных регионов, не будут у них отняты. И правительство ожидает, что правительства Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии обнаружат, что их полномочия в принятии решений в результате процесса существенно расширятся", — отметила премьер.

Шотландия и Северная Ирландия на референдуме 23 июня 2016 года голосовали против Brexit, Англия и Уэльс — за. Шотландия уже добивается проведения нового референдума о независимости от Соединенного Королевства.