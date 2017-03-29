Туск: нет причин считать день запуска Brexit счастливым

БРЮССЕЛЬ, 29 мар – РИА Новости, Владимир Добровольский. Председатель Евросовета Дональд Туск не видит причин считать день запуска Brexit счастливым ни в Брюсселе, ни в Лондоне.

"Нет причин считать этот день счастливым ни в Брюсселе, ни в Лондоне. Большинство европейцев, включая почти половину британских избирателей, хотели бы, чтобы мы оставались вместе, а не расходились. Лично я не скажу, что рад сегодня", — сказал Туск журналистам после получения официального уведомления о начале процедуры выхода Великобритании из ЕС.

В среду постпред Британии при ЕС сэр Тим Барроу передал Туску письмо, подписанное британским премьером Терезой Мэй и содержащее официальное уведомление о выходе Великобритании из Евросоюза.