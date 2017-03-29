Великобритания официально уведомила Брюссель о своем выходе из Евросоюза

ЛОНДОН, 29 мар — РИА Новости, Мария Табак. Постпред Британии при ЕС сэр Тим Барроу передал главе Евросовета Дональду Туску письмо, подписанное британским премьером Терезой Мэй и содержащее официальное уведомление о выходе Соединенного Королевства из ЕС.

Туск разместил в своем Twitter фотографию, на которой британский постпред вручает ему письмо с подписью: "Письмо о (запуске процедуры) статьи 50". Позже глава Евросовета сказал журналистам, что ни в Брюсселе, ни в Лондоне "нет причин считать этот день счастливым".

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Согласно правилам, оговоренным в статье 50-й Лиссабонского договора, государство, пожелавшее покинуть ЕС, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления. Таким образом, Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года.

Как заявила Мэй во время выступления в парламенте в среду, у правительства страны есть план и видение того, что нужно Британии во время Brexit. Премьер призвала граждан сплотиться, подчеркнув, что партнерство с Брюсселем отвечает интересам страны, ЕС и всего мира.

Она рассказала, что власти рассчитывают заключить с Евросоюзом "дерзкое и амбициозное" соглашение о свободной торговле, а также отметила, что после выхода из ЕС власти Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса получат больше полномочий.

По данным телеканала Sky News, который ссылается на свои источники, в команду переговорщиков об условиях выхода страны из Евросоюза войдут 12 членов правительства, а возглавит ее лично премьер.

Решение выйти из ЕС британцы приняли на референдуме 23 июня 2016 года.