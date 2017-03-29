Великобритания официально уведомила Брюссель о своем выходе из Евросоюза

ЛОНДОН, 29 мар — РИА Новости, Мария Табак. Постпред Британии при ЕС сэр Тим Барроу передал главе Евросовета Дональду Туску письмо, подписанное британским премьером Терезой Мэй и содержащее официальное уведомление о выходе Соединенного Королевства из ЕС.
Туск разместил в своем Twitter фотографию, на которой британский постпред вручает ему письмо с подписью: "Письмо о (запуске процедуры) статьи 50". Позже глава Евросовета сказал журналистам, что ни в Брюсселе, ни в Лондоне "нет причин считать этот день счастливым".
The Article 50 letter. #Brexit pic.twitter.com/SO5R5BTvhw— Donald Tusk (@eucopresident) 29 марта 2017 г.
Как заявила Мэй во время выступления в парламенте в среду, у правительства страны есть план и видение того, что нужно Британии во время Brexit. Премьер призвала граждан сплотиться, подчеркнув, что партнерство с Брюсселем отвечает интересам страны, ЕС и всего мира.
По данным телеканала Sky News, который ссылается на свои источники, в команду переговорщиков об условиях выхода страны из Евросоюза войдут 12 членов правительства, а возглавит ее лично премьер.
Решение выйти из ЕС британцы приняли на референдуме 23 июня 2016 года.