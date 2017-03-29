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В мире

В ускоренном порядке: суд Лондона решил не затягивать процесс о долге Киева

Сюжет:
Иск России по госдолгу Украины (66)
14:2729.03.2017
(обновлено: 18:59 29.03.2017)
225102011
Высокий суд правосудия Англии
© AFP 2017/ Daniel Leal-Olivas

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Высокий суд Лондона рассмотрит дело о долге Украины перед Россией в ускоренном порядке. Зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач назвал это решение положительным для Москвы, впрочем, на скорый вердикт эксперты не рассчитывают.

Суть спора

Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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В Минфине рассказали о перспективах рассмотрения иска по долгу Украины
Суверенные еврооблигации Украины на три миллиарда долларов были размещены в пользу России в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по ценным бумагам.

Позже Киев предложил Москве реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса.

Интересы Киева в суде представляет юридическая фирма Quinn Emanuel. Основной аргумент, который просили учесть юристы, — политическое и экономическое "давление", которое Россия оказывала на Украину в 2012-2013 годах.

Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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МВФ призвал Украину решить вопрос по долгу перед Россией
По словам адвокатов, в результате "агрессивного поведения" Москвы, пытавшейся повлиять на ход подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС, к декабрю 2013 года Украина полностью потеряла доступ к рынкам капитала и была вынуждена взять "навязанный" ей долг в размере трех миллиардов долларов.

Ранее Киев также утверждал, что договор о еврооблигационном займе "является недействительным и не подлежит принудительному исполнению".

Без прений

Ускоренный порядок рассмотрения дела предусматривает отказ от полномасштабного разбирательства. Так, например, в суде не будут заслушиваться прения сторон.

Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Февраль 2016 года
© AP Photo/ Sergei Chuzavkov
Экономист о заявлении МВФ: Киеву придется менять позицию по долгу перед РФ
Высокий суд Лондона 19 января завершил трехдневные слушания по долгу Украины перед Россией. Судья Уильям Блэр, который, кстати, приходится старшим братом экс-премьеру Великобритании Тони Блэру, удалился для вынесения решения.

О проведении разбирательства в ускоренном порядке ранее просил российский Минфин. По мнению чиновников, у Киева все равно нет шансов оспорить претензии по евробондам.

При этом министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что страна продолжит отстаивать свою позицию. По его словам, Киев намерен до восьмого апреля представить суду свои возражения и дополнительные материалы по делу.

Прецедент для России

Высокий суд Лондона
© Flickr/ Jiong Sheng
Юрист о суде по иску РФ к Украине: статус задолженности неоспорим
В Минэкономразвития пообещали детально изучить решение суда об отказе от полномасштабного разбирательства.

"Мы выстраиваем свою позицию, защиту наших интересов в комплексе, изучим этот прецедент", — заявил РИА Новости замглавы ведомства Алексей Груздев.

Решение об ускоренном порядке рассмотрения дела не означает, что суд вынесет окончательное решение в ближайшие дни.

"Дальнейшие слушания могут занять около 6-9 месяцев", — сообщил журналистам юрист, представлявший одну из сторон в суде.

Положительное решение

Зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач считает, что решение британского судьи является позитивным для России.

Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Силуанов попросил Францию помочь Украине выплатить долг России
"Само по себе такое решение положительно для нас. С учетом всех конфликтов мы этот вопрос ставили. И с точки зрения международного законодательства они свои долговые обязательства должны выполнять, и они признаны как государственные обязательства", — заявил эксперт в кулуарах Арктического форума.

"Но не думаю, что все-таки здесь будет какое-то реально быстрое решение", — добавил Клепач.

"Политический процесс"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов призвал не преувеличивать значение решения Высокого суда Лондона.

"Изначально мы понимали, что это решение политическое, а не экономическое. Думаю, по совокупности событий, которые произошли в последнее время, такое решение принято", — заявил парламентарий РИА Новости.

Глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, говоря о перспективах рассмотрения иска, призвал "от любого суда ждать справедливого решения".

Победа — не главное

Отделение дочернего предприятия Сбербанка на Украине
© РИА Новости. Алексей Вовк
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Страна с нулевой инвестиционной надежностью: Сбербанк покидает Украину
Перед началом слушаний в Высоком суде Лондона профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин назвал шансы России на победу достаточно высокими.

"Все зависит только от юридической техники. Потому что факты очевидны: долг Украины не только суверенный, но и официальный. Этого достаточно для того, чтобы суд принял соответствующее решение. Факт передачи денежных средств есть, статус задолженности, подчеркну, неоспорим. Поэтому я не вижу никаких возможностей для того, чтобы не возвращать полученные в долг денежные средства", — заявил тогда Лабин в эфире радио Sputnik.

При этом эксперт отметил, что даже если суд встанет на сторону Москвы, взыскать деньги с Киева будет проблематично.

"Как говорят юристы и адвокаты, выиграть дело — это только полдела. Необходимо еще исполнить решение суда. И здесь, конечно, будут большие сложности. Дело в том, что должник — это суверенное государство, и требуется учитывать это обстоятельство", — отметил юрист.

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Натрускин
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Владимир Константинов: Киев сознательно рвет вековые связи
По словам Лабина, сторонам в любом случае предстоит искать компромисс.

"В межгосударственных отношениях говорить языком давления — не есть хорошее средство для достижения поставленных задач. Международное право предполагает суверенное равенство, поэтому нужно будет искать какие-то решения, которые бы устраивали обе стороны", — считает Дмитрий Лабин.

Со скоростью суда
© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Со скоростью суда
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В мире
Комментарии
16 пользователей оставили 22 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Игорь Жуков
Потому что наши с Украиной тёрки надоели уже не только нам, но и всему остальному миру)) "Поскорей бы с ними закончить, да пусть едут отсюда" - суд Лондона)
15:44
29.03.2017
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maks.chuprin.87
Был бы толк... У Окраины всё равно таких денег нет...
15:47
29.03.2017
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