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В мире

Черногория идет в НАТО, но Россия эту битву не проиграла

17:1729.03.2017
(обновлено: 17:37 29.03.2017)
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Премьер-министр Черногории Мило Джуканович и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии подписания протокола о вступлении Черногории в НАТО. Архивное фото
© AP Photo/ Virginia Mayo

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, для РИА Новости

Черногория станет очередным членом Североатлантического альянса. Москва выступала против этого расширения. Проиграла ли она эту битву? Думаю, нет. Ведь главной задачей России в этой битве была не победа, а участие.

Битва за Черногорию

Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo/ Evan Vucci
Американский сенат одобрил вступление Черногории в НАТО
Во вторник, 28 марта, сенат США 97 голосами против двух поддержал вступление Черногории в НАТО. Формально это еще не вступление, однако брак можно считать состоявшимся, ибо никто из участников процесса не против.

Власти страны — "за": балканские элиты стремятся вступить в НАТО, поскольку для стран бывшей Югославии нахождение в альянсе является защитой как друг от друга, так и от последствий возможного развала Боснии и возрождения сербского национализма.

Конгресс США — "за", президент США Дональд Трамп (который теперь должен подписать решение Капитолия) тоже высказывается за прием Черногории, хотя и критикует альянс за неэффективность.

Почти вся Европа ратифицировала соглашение о вступлении Черногории в альянс еще до США. Какой-то вялый голос протеста могут подать отдельные европейские страны (типа Испании, не желающей принимать в альянс отделившийся кусок другого государства, — у Мадрида есть свои Каталония и Страна Басков, которым не нужно давать лишних стимулов для сепаратизма), однако вряд ли этот голос будет учтен.

Вид на крыши старого города Котор в Черногории, архивное фото
© РИА Новости. Сергей Киркач
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Мнение: черногорцы видят "заступницу" в России. Но никак не в НАТО
Слишком уж важно это вступление для самого НАТО, да и госсекретарь США Рекс Тиллерсон уже назвал его "крайне интересным для Соединенных Штатов".

Черногория интересна не благодаря своему ВВП (около четырех миллиардов долларов) или армии в две тысячи человек. Интерес кроется прежде всего в географии (порт, транспортная инфраструктура), а также в политике.

Против вступления Черногории в альянс была Россия, и поэтому сейчас целый ряд американских, европейских и особенно украинских политиков и журналистов позиционируют вступление Черногории в НАТО как долгожданную победу над Владимиром Путиным, который якобы даже хотел устроить в стране переворот.

"Черногория пытается делать то, что так ненавидит Путин — выбирать свое собственное руководство", — говорит сенатор Линдси Грэм, намекая, что храбрые 600 с лишним тысяч жителей этой страны выбрали свой собственный путь развития без оглядки на "российскую угрозу".

Виды Черногории. Архивное фото
© РИА Новости. Руслан Кривобок
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Главком НАТО в Европе назвал важным вступление Черногории в альянс
"Вступление Черногории в НАТО посылает важнейший сигнал о том, что двери НАТО открыты для желающих присоединиться к нам странам, находящихся под угрозой российской агрессии и вмешательства в их внутренние дела", — считает американский сенатор Крис Мерфи. А сенатор Джон Маккейн прямо говорит о том, что вступление Черногории стало важной победой в американо-российском "соревновании".
НАТО: история расширения
© РИА Новости, Инфографика
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История расширения НАТО

Не наше поле?

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo/ Virginia Mayo
Черногория рассчитывает на вступление страны в НАТО до весны 2017 года
Но подумаем: а должна ли была вообще Москва вести битву за Черногорию? Аргументов в пользу того, что не должна была, — множество.

Во-первых, российские власти не могут быть большими черногорцами, чем они сами. Опросы показывают, что большинство населения страны против членства в альянсе, однако они не устраивают Майдан, когда глава государства объявляет о вступлении. Они даже не выразили свой протест на избирательных участках в октябре 2016 года, фактически позволив "пронатовским" силам создать правящую коалицию. И теперь власти позиционируют эти выборы как "референдум" по НАТО.

Во-вторых, у России просто нет достаточных инструментов влияния на черногорское общество (разве что пригрозить закрыть приток в страну туристов).

В-третьих, российские власти и не должны защищать "братьев", которые опять же ничего не делают, когда их власти присоединяются к европейским санкциям против России.

Министры иностранных дел стран НАТО собираются на сессию, чтобы официально пригласить Черногорию стать членом альянса. Брюссель
© AFP 2017/ John Thys
29-й "скорый". Сенат США отправил Черногорию на четыре буквы
И, наконец, в-четвертых, вступление Черногории в НАТО никак напрямую не угрожает Российской Федерации, поскольку страна не находится у российских границ.

Однако в реальности, думаю, Москва все-таки должна была вести эту битву. Не для победы (которая была недостижима по определению), а для демонстрации готовности вести подобные битвы в более перспективных для себя условиях.

© AFP 2017/ Savo Prelevic
Протест против вступления Черногории в НАТО в Подгорице. 2015 год

Чтобы помнили

Безусловно, ни Грузии, ни Украины, ни Молдавии в ближайшее время в альянсе не будет. Возможно, некоторые горячие головы американской и восточноевропейской национальности были бы и не прочь такого расширения. Однако прохладные западноевропейские головы категорически против включения в свой состав стран с территориальными конфликтами, поскольку не хотят лишаться тел в ходе возможной войны с Россией.

Протест против вступления Черногории в НАТО в Подгорице
© AP Photo/ Risto Bozovic
Как "декоративная" армия Черногории на самом деле усилит НАТО
Ведь если Молдавия/Украина/Грузия станут членами НАТО и соберутся силой решить вопрос с сепаратистами из Приднестровья/ЛНР-ДНР/Абхазии-Южной Осетии, то Москва может повторить урок 2008 года (или же урок 2014-го с расширением собственных границ), и альянс будет втянут в военный конфликт.

Поэтому до тех пор, пока Кремль жестко против, никакого расширения на постсоветском пространстве не будет.

Проблема в том, что о позиции "жестко против" нужно постоянно напоминать и акцентировать. Даже в таком, казалось бы, неважном кейсе, как включение в НАТО Черногории. Если Москва будет молчать, то это истолкуют именно как изменение позиции России в отношении расширения в целом. И прохладные головы могут несколько потеплеть.

Именно поэтому Москва и должна громко протестовать против включения Черногории, демонстрировать, что ее позиция по Тбилиси, Киеву и Кишиневу не изменилась ни на йоту. Именно этим обуславливаются громкие обещания санкций или ответных мер со стороны российских чиновников. Возможно, эти меры даже будут приняты, чтобы закрепить российский протест.

Зарубежные страны. Черногория. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Лавров: непонятно, как выиграет НАТО от присоединения Черногории
Впрочем, урок из черногорских событий должны извлечь не только страны НАТО, но и Россия. Некоторые до сих пор верят в "панславизм" и рассматривают болгар, черногорцев или сербов как "братушек".

Притом что первые (которым Россия подарила государство) воевали против Москвы в двух мировых войнах и, если брать недавнюю историю, — не дали России провести в Европу "Южный поток". Сейчас они перекладывают вину на ЕС, но у Софии были все возможности для того, чтобы дать добро на проект (он был подписан до вступления в силу Третьего энергопакета) и получить не только благодарность Москвы, но и транзитные деньги, а также рабочие места.

© Фото: Турецкий поток
Трубы для строительства морского газопровода "Южный поток". Архивное фото

Сейчас от Москвы отвернулись черногорцы, поддержавшие санкции и вступающие в НАТО. Возможно, кому-то кажется, что сербы поступят иначе. Однако Белград уже сдал Европе своих генералов, защищавших сербское население в ходе гражданских войн в Югославии, готов сдать Косово ради вступления в ЕС. Где гарантия, что он не сдаст Россию?

Безусловно, это не означает, что Москва должна разрывать связи с балканскими партнерами. Просто эти связи нужно переносить на прагматичные рельсы.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
il.1964
Черногория теперь тоже оккупирована НАТО.
17:58
29.03.2017
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