На Украине объявили в розыск еще одного российского генерала

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Киев объявил в розыск генерал-майора Вооруженных сил России Романа Щедрина, об этом заявили в генпрокуратуре Украины.

По данным ведомства, главная военная прокуратура Украины уже уведомила российского офицера о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями "участие в террористической организации", "ведение агрессивной войны", "ведение приказов о совершении жестокого обращения с гражданским населением".

В Киеве утверждают, что в 2014-2015 годах генерал исполнял обязанности замглавы министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики и участвовал "в ведении агрессивной войны против Украины".

Накануне украинские военные прокуроры также предъявили претензии командующему 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа генерал-майору Алексею Завизьону.

Украинские власти неоднократно пытались вызвать российских представителей на допрос, а также возбуждали против них уголовные дела. В частности, подобные меры были предприняты против главы Крыма Сергея Аксенова, депутата Госдумы Натальи Поклонской и командующего Черноморским флотом Александра Витко. Никакого практического применения эти решения не имели.