На Украине объявили в розыск еще одного российского генерала

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Киев объявил в розыск генерал-майора Вооруженных сил России Романа Щедрина, об этом заявили в генпрокуратуре Украины.
В Киеве утверждают, что в 2014-2015 годах генерал исполнял обязанности замглавы министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики и участвовал "в ведении агрессивной войны против Украины".
Накануне украинские военные прокуроры также предъявили претензии командующему 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа генерал-майору Алексею Завизьону.
Украинские власти неоднократно пытались вызвать российских представителей на допрос, а также возбуждали против них уголовные дела. В частности, подобные меры были предприняты против главы Крыма Сергея Аксенова, депутата Госдумы Натальи Поклонской и командующего Черноморским флотом Александра Витко. Никакого практического применения эти решения не имели.