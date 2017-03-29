Польша после обстрела консульства в Луцке вспомнила о "российской агрессии"

ВАРШАВА, 29 мар — РИА Новости. В Варшаве после обстрела польского генконсульства в Луцке вспомнили о сложных отношениях между Украиной и Россией.

Здание генерального консульства Польши в Луцке обстреляли в ночь на среду. МИД Польши в связи с инцидентом вызвал украинского посла Андрея Дещицу. В украинском МИД подтвердили, что получили от Польши ноту протеста в связи с нападением.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал случившееся провокацией и заявил, что виновных накажут. Нацполиция и Служба безопасности Украины подтвердили факт нападения, а прокуратура возбудила уголовное дело по статье "теракт".

"Без сомнения, это — провокация. Вопрос следующий: кто и с какой целью? Мы знаем контекст, существует агрессия России против Украины", — заявил журналистам глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

При этом он отметил, что о виновных в обстреле консульства "можно будет сказать после получения более детальной информации".

В свою очередь Андрей Дещица заявил, что "Россия заинтересована в том, чтобы поддержка Украины на Западе со стороны Польши была меньше". "Из-за этого эта провокация", — сказал посол Украины.

Официальный представитель МИД России отнеслась к высказываниям украинской стороны с иронией. "Божественно. Я бы еще добавила, что Россия, используя гибридные технологии, способствовала направлению Дещицы послом в Польшу для подрыва авторитета Украины в глазах поляков", — написала она в Facebook.

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.