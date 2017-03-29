Порошенко осудил обстрел генконсульства Польши в Луцке

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко осудил обстрел здания генконсульства Польши в Луцке, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Неизвестные обстреляли здание дипмиссии из гранатомета в ночь на среду. Никто из людей не пострадал.

Цеголко также написал на своей странице в Facebook, что Порошенко поручил силовикам найти виновных в обстреле консульства.

Ранее на Украине произошло несколько актов вандализма антипольской направленности. Во Львовской области неизвестные взорвали памятник полякам, убитым эсэсовцами дивизии "Галичина" в 1944 году, а на территории заповедника "Быковнянские могилы" в Киевской области вандалы разрисовали символикой "Галичины" мемориал на польском кладбище.

Польский МИД Польши в обоих случаях направил Киеву ноты протеста.