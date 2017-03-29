Нетаньяху анонсировал установление дипотношений с неназванной страной

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мар – РИА Новости. Еще одна страна на следующей неделе объявит об установлении дипломатических отношений с Израилем, сообщил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

Он не назвал это государство, но местные СМИ предположили, что речь идет о Никарагуа.

"Сегодня мы поддерживаем двусторонние отношения с более чем 160 государствами, и их число растет. На следующей неделе еще одна страна объявит об установлении отношений с Израилем", — сказал он, выступая на церемонии памяти ныне покойных президентов и премьер-министров еврейского государства.

На примере своих дипломатических контактов Нетаньяху оспорил распространенный тезис о международной изоляции Израиля, порождаемой нерешенностью палестинской проблемы.

"За последний год я побывал на пяти континентах, за исключением Южной Америки. Я посетил ведущие мировые державы – США, Россию и Китай, а также Великобританию и Австралию, африканские страны, мусульманские государства – Азербайджан и Казахстан", — напомнил он.