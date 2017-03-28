Суд оправдал экс-первую леди Кот-д'Ивуара, которой грозил пожизненный срок

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Суд Кот-д'Ивуара оправдал бывшую первую леди страны Симону Гбагбо, обвиняемую в военных преступлениях и преступлениях против человечности, передает агентство Франс Пресс.

"Большинство присяжных объявили Симону Гбагбо невиновной в преступлениях, в которых она обвинялась. Они вынесли оправдательный приговор и постановили немедленно освободить ее, если она не является задержанной по другим причинам", — заявил глава криминального суда судья Коуаджо Бойкуи (Kouadjo Boiqui).

Ранее сообщалось, что обвинители потребовали приговорить экс-первую леди Кот-д'Ивуара к пожизненному заключению.

В 2015 году Гбагбо была приговорена к 20 годам лишения свободы за "попытки подорвать безопасность государства" в ходе событий, которые привели к кризису 2010-2011 годов и гибели около 3 тысяч человек.

В ноябре 2012 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Гбагбо по подозрению в причастности к убийствам, а также "другим антигуманным действиям и преследованиям на территории Кот-д'Ивуара в период с 16 декабря 2010 года по 12 апреля 2011 года". Однако в сентябре 2013 года власти Кот-д'Ивуара отказались выдать МУС Симону Гбагбо и сообщили, что намерены добиться рассмотрения ее дела в национальном суде.

Экс-президент Кот-д'Ивуара Лоран Гбагбо был доставлен в МУС еще 30 ноября 2011 года. Его задержали по подозрению в преступлениях против человечности во время вооруженного конфликта в стране в 2010–2011 годах, но обвинения против него были подтверждены лишь в июне 2015 года. Изучив показания 108 свидетелей и более 22 тысяч страниц документов, а также аудио- и видеоматериалы, палата предварительного делопроизводства МУС решила, что Гбагбо может нести ответственность по четырем обвинениям: в убийстве, изнасиловании, попытке убийства и в преследовании. После этого МУС назначил начало судебного процесса по делу Лорана Гбагбо на 7 июля 2015 года.