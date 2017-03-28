Из зоопарка в Мосуле вывезли выживших животных

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Оставшиеся в живых животные зоопарка в Мосуле — медведь и лев — были вывезены с территории города, находящегося под контролем боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), пишет газета Independent.

The last two animals at Mosul zoo have been rescued https://t.co/SZazuSO0XN pic.twitter.com/y25gBbqaOZ — The Independent (@Independent) 28 марта 2017 г.

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По данным издания, иракские войска на несколько часов расчистили путь спасателям, которым удалось попасть на территорию зоопарка Motazah Al-Morour и подготовить медведя по имени Лула и льва Симбу для транспортировки из охваченного боевыми действиями города. Спасенные животные были доставлены в город Эрбиль — столицу автономной области Курдистан на севере Ирака.

"У Лулы и Симбы нет шансов выжить, если мы не сможем вывезти их из зоопарка и перевезти в безопасное место", — приводит издание слова ветеринара Амира Халила. Как отмечает издание, с начала боевых действий в городе большая часть животных погибли от авиаударов или голода.

"Мы пытаемся также оказать помощь другим животным, но, к сожалению, у нас ограниченные возможности и было очень мало времени", — заявил Халил. По его словам, на территории зоопарка все еще находятся три обезьяны, три павлина, две козы и лошадь, которых доставили в зоопарк местные жители.