Супруге Фийона предъявили официальные обвинения в фиктивном трудоустройстве

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Супруге кандидата на пост президента Франции Франсуа Фийона Пенелопе предъявили официальные обвинения по делу о фиктивном трудоустройстве, передает агентство Рейтер со ссылкой на судебный источник.

Как сообщает агентство со ссылкой на источник, Пенелопе Фийон были предъявлены обвинения в соучастии и сокрытии хищения государственных средств, а также в злоупотреблении общественным имуществом и мошенничестве при отягчающих обстоятельствах.

Ранее во Франции вспыхнул скандал связанный с трудоустройством жены и детей экс-премьера Франсуа Фийона. Причиной послужила публикация в сатирическом издании Canard Enchaine, где утверждалось, что его супруга Пенелопа восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона.

Газета ссылалась на платежные бланки, согласно которым она получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев. При этом газета делала оговорку, что нанимать членов семьи на различные должности в парламенте не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно.

В середине марта Фийону предъявили обвинения по делу о растрате госсредств, связанных с фиктивным трудоустройством членов его семьи.