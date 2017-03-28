Главы МИД стран Балтии обсудили с Тиллерсоном ряд вопросов

ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА новости. Главы внешнеполитических ведомств Литвы, Эстонии и Латвии Линас Линкявичюс, Свен Миксер и Эдгарс Ринкевичс провели встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, на которой обсудили безопасность, энергетику и торговлю, сообщили они журналистам по итогам этой дискуссии.

"У нас была превосходная встреча с госсекретарем Тиллерсоном этим утром. Она касалась решения общих проблем по поддержанию безопасности и союзнического ответа на эти проблемы", — сказал Миксер в своем выступлении в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне.

Министры отметили, что обсуждение касалось вопросов торговли и энергетической безопасности. Однако как долго продлилась эта встреча, они не сообщили.