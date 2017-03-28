Порошенко призвал возобновить работу специальных военных судов

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко инициирует возобновление работы специальных военных судов в стране, поскольку оценивать действия командиров в боевой обстановке должны военные специалисты, а не гражданские, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

"Президент выступил с инициативой восстановить специальные военные суды согласно существующим международным практикам", — написал Цеголко во вторник в Facebook.

По мнению Порошенко, оценивать действия командиров в боевой обстановке должны военные специалисты, военные эксперты и военные судьи, а не гражданские. "По крайней мере сейчас, пока идет эта ужасная коварная гибридная война. Справедливость безусловно должна быть достигнута в суде, но решения военных судов не будут ставиться под сомнение нашими воинами", — приводит позицию президента его пресс-секретарь.

На своей странице в Facebook Порошенко пояснил, что с такой инициативой он выступил после решения суда, который в понедельник приговорил генерал-майора Генштаба вооруженных сил Украины Виктора Назарова к семи годам лишения свободы. Суд признал его виновным в халатном отношении к военной службе, которое стало причиной крушения самолета украинской армии Ил-76 под Луганском, в результате чего погибли 49 человек.

"Прежде всего, как верховный главнокомандующий, не могу молчать после приговора одного из гражданских судов, который приговорил боевого генерала к заключению на семь лет. Наши военные выполняют свой долг защищать Украину. Иногда ценой собственной жизни", — написал президент.

"За последние три года мы воспитали новое поколение инициативных, смелых, а порой и отчаянных командиров, которые обеспечивают защиту нашей Украины. Стреножить их судебными решениями было бы глупо с точки зрения обеспечения обороноспособности и безопасности", — добавил Порошенко.