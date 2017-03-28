Трамп отменил ряд мер Обамы по защите экологии

ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ, которым отменяет распоряжение предыдущего президента Барака Обамы о выбросах угольных электростанций и пересматривает план по борьбе с изменением климата и сокращением вредных выбросов (Clean Power Plan), сообщает Белый дом.

"Моя администрация заканчивает войну против угля", — заявил американский президент на церемонии подписания в штаб-квартире Агентства по охране окружающей среды США (ЕРА).

По словам Трампа, ограничения на американскую энергетику будут сняты, а регулирование сокращено. "На протяжении последних лет ЕРА "целилось" в целые отрасли, целые сектора нашей экономики. Этого больше не будет", — сказал он.

Критики американского президента считают, что без регулирования выбросов, предложенного Обамой, будет сложно соответствовать амбициозному Парижскому соглашению по сокращению выбросов. Сторонники Трампа заявляют, что указ экс-главы США еще не начинал выполняться, поскольку 28 штатов оспорили его в суде. Таким образом, непосредственное влияние указа Трампа на нынешний уровень выбросов будет минимальным.

Clean Power Plan включал в себя обязательства США в рамках глобального Парижского соглашения об изменении климата и предусматривал доведение стандартов экономии к 2025 году до уровня 54,5 миль на галлон (примерно 4,3 литра топлива на 100 километров пробега).