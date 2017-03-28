Петицию о переезде Меланьи Трамп в Вашингтон подписали 120 тысяч человек

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Более 120 тысяч человек подписали петицию, призывающую супругу президента США Меланью Трамп переехать в Вашингтон, так как расходы на обеспечение ее пребывания в нью-йоркском небоскребе Trump Tower очень дорого обходится налогоплательщикам.

Петиция под названием "Заставить Меланью Трамп остаться в Белом доме или оплачивать расходы самостоятельно" была опубликована на сайте Change.org

"Американский налогоплательщик платит неоправданно огромные деньги для защиты первой леди в Trump Tower, расположенном в Нью-Йорке. Что касается сокращения национального долга, эти расходы не приносят положительных результатов для государства и должны быть отрезаны от финансирования", — говорится в тексте петиции.

Ранее сообщалось, что супруга президента США решила остаться в Нью-Йорке после отъезда Трампа в Белый дом. Это связано с тем, что их 10-летний сын Бэррон до конца учебного года должен доучиться в Нью-Йорке.

По данным СМИ, обеспечение безопасности семьи Трампа в Нью-Йорке ежедневно обходится полицейскому управлению города в сумму от 127 до 146 тысяч долларов.