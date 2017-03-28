Латвийский депутат отказался ездить в лифте назло России

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Депутат латвийского сейма Имантс Парадниекс решил отказаться от использования лифтов, чтобы "не поддерживать российскую экономику", пишет агентство Sputnik Латвия.

"Я не использую лифты из принципа. Нигде и никогда. Я не делаю этого, так как использованием лифтов мы кормим российскую экономику, поскольку частично закупаем энергию у них", — рассказал Парадниекс.

Депутат не уточнил, отказался ли он от других благ цивилизации назло Москве, например, от российского газа.

Парадниекс не в первый раз привлекает к себе внимание СМИ громкими заявлениями. Ранее депутат выразил возмущение тем, что в центре Риги находится кафе с вывеской "Ленинград" — политик назвал его "коммунистической отрыжкой на кириллице в свободной стране". Кроме того, Парадниекс входит в число организаторов шествия ветеранов СС в латвийской столице.