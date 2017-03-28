Латвийский депутат отказался ездить в лифте назло России

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Депутат латвийского сейма Имантс Парадниекс решил отказаться от использования лифтов, чтобы "не поддерживать российскую экономику", пишет агентство Sputnik Латвия.
Депутат не уточнил, отказался ли он от других благ цивилизации назло Москве, например, от российского газа.
Парадниекс не в первый раз привлекает к себе внимание СМИ громкими заявлениями. Ранее депутат выразил возмущение тем, что в центре Риги находится кафе с вывеской "Ленинград" — политик назвал его "коммунистической отрыжкой на кириллице в свободной стране". Кроме того, Парадниекс входит в число организаторов шествия ветеранов СС в латвийской столице.