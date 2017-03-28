Французские следователи допрашивают супругу кандидата в президенты Фийона

ПАРИЖ, 28 мар — РИА Новости. Следователи финансовой прокуратуры Франции в настоящее время допрашивают супругу кандидата на пост президента страны, экс-премьера Франсуа Фийона Пенелопу по делу о якобы фиктивном трудоустройстве, передает информационный телеканал BFMTV.

Ожидается, что супруге кандидата будут предъявлены официальные обвинения.

Ранее во Франции вспыхнул скандал связанный с трудоустройством жены и детей экс-премьера Франсуа Фийона. Он разразился после публикации в сатирическом издании Canard Enchaine, где утверждалось, что его супруга Пенелопа восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона.

Газета ссылалась на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев. При этом газета делала оговорку, что нанимать членов семьи на различные должности в парламенте не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно.

В середине марта Фийону предъявили обвинения по делу о растрате госсредств, связанных с фиктивным трудоустройством членов его семьи.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.