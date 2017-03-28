Американский генерал признал причастность коалиции к гибели жителей Мосула

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Командующий международной операцией против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)* в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд признал причастность сил коалиции к жертвам среди мирного населения в результате авиаударов.
"По моей предварительной оценке, мы, вероятно, были причастны к этим жертвам…", — цитирует агентство Рейтер слова военного. Таунсенд также заявил о возможности того, что мирные жители были специально собраны в заминированных объектах, ставших целями для авиаударов, боевиками.
Ранее президент Ирака Фуад Масум в интервью РИА Новости назвал происходящее в Мосуле "однозначно гуманитарной катастрофой" из-за гибели мирных граждан, заявив при этом, что нужно продолжать борьбу, поскольку "неразумно вот так оставлять Мосул в руках террористов". Он отметил, что необходимо расследовать ошибки США в ходе авиаударов — "был ли сбой коммуникации, была ли ошибочной информация". По его словам, с этой целью "операция была отложена, чтобы найти более приемлемые способы" борьбы с террористами.
* Террористическая организация, запрещенная в России.