Американский генерал признал причастность коалиции к гибели жителей Мосула

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Командующий международной операцией против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)* в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд признал причастность сил коалиции к жертвам среди мирного населения в результате авиаударов.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что в районе западного Мосула в Ираке с 17 февраля погибли более 300 человек и более 270 пострадали. По данным УВКПЧ ООН, боевики террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) сгоняют мирных жителей в заминированные здания, используя их как живой щит.

"По моей предварительной оценке, мы, вероятно, были причастны к этим жертвам…", — цитирует агентство Рейтер слова военного. Таунсенд также заявил о возможности того, что мирные жители были специально собраны в заминированных объектах, ставших целями для авиаударов, боевиками.

"Мое первоначальное впечатление, что в этом участвовали враги. Наши бомбардировки, как видно, также сыграли свою роль", — добавил генерал. Он отметил, что боеприпасы, применяемые коалицией в Мосуле, не могут разрушить здания полностью.

Ранее президент Ирака Фуад Масум в интервью РИА Новости назвал происходящее в Мосуле "однозначно гуманитарной катастрофой" из-за гибели мирных граждан, заявив при этом, что нужно продолжать борьбу, поскольку "неразумно вот так оставлять Мосул в руках террористов". Он отметил, что необходимо расследовать ошибки США в ходе авиаударов — "был ли сбой коммуникации, была ли ошибочной информация". По его словам, с этой целью "операция была отложена, чтобы найти более приемлемые способы" борьбы с террористами.

Международная коалиция во главе с США по борьбе с ИГ начала расследование сообщений о жертвах среди мирного населения при авиаударах 17 марта в районе западного Мосула. При этом пресс-служба коалиции напрямую не подтвердила информацию СМИ о гибели мирных граждан. В релизе пресс-службы отмечается, что "идет проверка сообщений" по данному поводу. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в понедельник, что Москва запросила специальный брифинг Совета Безопасности ООН в связи с действиями коалиции в Мосуле.

* Террористическая организация, запрещенная в России.