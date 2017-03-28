Порошенко обсудил с Кэмероном вопрос сохранения санкций против России

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с бывшим премьером Великобритании Дэвидом Кэмероном вопрос сохранения санкций ЕС в отношении России, сообщила во вторник пресс-служба украинского президента.

По данным пресс-службы, стороны на встрече в Киеве обсудили ситуацию в Донбассе. "Речь шла о сохранении существующего режима санкций ЕС в отношении Российской Федерации как эффективного инструмента обеспечения полной имплементации минских договоренностей", — говорится в сообщении.

Порошенко поблагодарил Кэмерона за твердую позицию в поддержку суверенитета Украины. Президент также высоко оценил финансовую и экспертную помощь Великобритании по внедрению реформ и тренировке вооруженных сил Украины, отметили в пресс-службе.