Силовики обстреливают поселок Фрунзе, ранен местный житель, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2017 (430)

ЛУГАНСК, 28 мар — РИА Новости. Украинские силовики ведут минометный обстрел поселка Фрунзе в самопровозглашенной Луганской народной республике, тяжелое ранение получил местный житель, сообщил РИА Новости прокурор отдела Генпрокуратуры ЛНР Давид Кац.

"Украинские силовики вечером 28 марта приблизительно в 18.00 начали обстрел проселка Фрунзе Славяносербского района. По предварительным данным, в результате обстрела из 120-миллиметровых минометов пострадал местный фермер", — сообщил Кац.

Собеседник агентства уточнил, что на данный момент мужчина с тяжелыми осколочными ранениями госпитализирован. По состоянию на 20.50 обстрел продолжался.