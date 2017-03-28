Тиллерсон обсудит на министерской встрече НАТО конфликт на Украине

ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудит на министерской встрече НАТО 31 марта "давление" на РФ по Украине, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

"Он также будет консультироваться с союзниками относительно нашей общей приверженности улучшению ситуации с безопасностью на востоке Украины и необходимости, чтобы НАТО давило на Россию, чтобы та прекратила агрессию против соседей и выполнила минские соглашения в отношении Украины", — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в урегулировании в этой стране.